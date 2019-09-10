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Львів’ян закликають долучитися до опитування про нову музичну школу на Личаківській

Вероніка Рой

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Незабаром розпочнеться архітектурний конкурс на проєкт нової школи мистецтв з концертним залом на вул. Личаківській, 105 у Львові на місці колишніх військових казарм. Відтак для львів’ян розробили онлайн-анкету, за допомогою якої можна долучитися до розробки конкурсного завдання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Такі проєкти місто робить раз на 20 років, тому підготувати конкурсне завдання прагнуть особливо ретельно.

Мешканці району можуть долучитись думками щодо впливу нового об’єкту на майбутнє району. Ті, хто вчився в музичній чи художній школі, або чиї діти вчаться, можуть поділитися спостереженнями про те, що робить навчання в школі більш комфортним і успішним.

Заповнити анкету можна за посиланням.

Нагадаємо, 19 квітня 2018 року Львівська міськрада ухвалила рішення про прийняття у власність цілісного майнового комплексу військового містечка №85, що на вул. Личаківській, 105. Згодом стало відомо, що за цією адресою планують створити музичну школу. Відтак місто організувало Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на найкращу проєктну пропозицію музичної школи з концертним залом на вул. Личаківська, 105. Враховуючи складну конфігурацію ділянки та особливості розташування, конкурс відбудеться у два тури.

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