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В неділю молодь запрошують у Центр Шептицького на християнський фестиваль

Вероніка Рой

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Цієї неділі, 15 вересня, в Центрі Митрополита Андрея Шептицького (УКУ)відбудеться Всеукраїнський молодіжний християнський фестиваль «Вітер На-Дії». До участі запрошують активну молодь, яка прагне духовного розвитку та змін. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Фестиваль розпочнеться Літургією у храмі Святої Софії-Премудрості Божої, а завершиться масштабним вечірнім концертом.

На території Центру Митрополита Андрея Шептицького будуть діяти тематичні майданчики: духовний, інтелектуальний, мистецький та спортивний, і кожен з них матиме свої особливості.

«Духовний майданчик — це молитва, роздуми про Бога і про наші з Ним стосунки, медитація, спів. Інтелектуальний майданчик — десятки просторів для дискусії, виступів відомих і авторитетних людей, спільного навчання. Творчість — дуже багато якісної музики, виставки, майстер-класи і неймовірний концерт на великій сцені. Активний відпочинок — спортивні змагання, квести, майстерки. А також передбачена Добра розмова з чудовими людьми при добрій каві», — повідомили організатори.

До слова спеціальним гостем Фестивалю «Вітер На-Дії» у Львові буде секретар Синоду Молоді у Римі отець Россано Сала SDB.

Отець Россано візьме участь у двох панелях під час Фестивалю. Зокрема — зустрічі з молоддю на тему «Сучасна молодь і Церква. Які ми є? для кого ми є?», та зустрічі зі священниками УГКЦ та РКЦ (обов’язкова реєстрація за посиланням), під час якої поговорить про сучасні шляхи та інструменти євангелізації та душпастирства молоді, які пропонує католицька церква.

Детальна програма фестивалю — тут.

 

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