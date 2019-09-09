В ДТП на Турківщині травмувався чотирнадцятирічний пасажир мотоцикла

Вчора, 8 вересня, близько 4.20 на автодорозі між селами Бориня-Мохнате у Турківському районі водій мотоцикла не справився з керуванням. Внаслідок чого травмувався його чотирнадцятирічний пасажир. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, вісімнадцятирічний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом « Вайпер», виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження, зокрема перелом стегна, отримав пасажир мотоцикла – чотирнадцятирічний мешканець району.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поліцейські встановлюють обставини події.