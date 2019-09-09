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У Львові оштрафували чоловіка, який роз’їжджав на мопеді Меморіалом Небесної Сотні

Наталя Дуляба

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Правоохоронці оштрафували 25-річного львів’янина за їзду на мопеді територією Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні, що на вул. Кривоноса. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

«Нещодавно у соціальні мережі виклали фотографію водія мопеда, який виїхав на щойно збудований Меморіал пам’яті Героїв Небесної Cотні/ Це обурило мешканців міста і багато хто звертався до патрульних, щоб притягнути порушника до відповідальності. Цю подію почали опрацьовувати велопатрульні, які встановили водія мопедf та викликали його в управління патрульної поліції», – йдеться у повідомленні.

Як з’ясували інспектори, 25-річний порушник навіть не має відповідної категорії, щоб керувати мопедом. Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності, тепер йому потрібно оплатити 510 гривень штрафу.

Нагадаємо, першу чергу Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні на вул. Кривоноса відкрили 23 серпня.

Фото: патрульна поліція Львівщини

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