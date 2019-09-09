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Радехівчанина засудили за домашнє насильство та грабіж

Ольга Денисяка

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Суд визнав винним 49-річного мешканця Радехівщини, який два місяці знущався над своєю 68-річною матір’ю та здійснив 5 пограбувань. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Встановлено, що упродовж листопада 2018 року –  травня 2019 року, зловмисник здійснив п’ять злочинів проти власності, а також упродовж двох місяців вчиняв домашнє насильство над своєю 68-річною матір’ю.

Так, Кам’янка-Бузьким районним судом фігуранта визнано винним у правопорушеннях передбачених:

  • ч.ч.1,2 ст.185 КК України (таємне викрадення чужого майна, вчинене повторно),
  • ст.126-1 КК України (умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного насильства щодо іншої особи з якою він перебуває у сімейних відносинах, що призвело до фізичних та психологічних страждань, емоційної залежності та погіршення якості життя потерпілої особи),
  • ч.2 ст.186 КК України (відкрите викрадення чужого майна, вчинене повторно).

Зловмиснику призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

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