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На Стрийщині через спалах африканської чуми знищили понад 70 тисяч туш свиней

Вероніка Рой

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Через спалах африканської чуми у Стрийському районі Львівщини на ТзОВ «Галичина-Захід» утилізували 72 тисяч 569 свинних туш. Про це інформують у ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Загалом до утилізації залучено 232 чоловіка та 30 одиниці техніки.

Як інформував Львівський портал,  16 серпня на території свиноферми біля села Кавське Стрийського району зафіксовано випадки смертей поголів’я. Експрес-методом у лабораторії підтвердили наявність збудника африканської чуми свиней у загиблих тварин.

За даними ДСНС Львівщини, спалах стався на ТзОВ «Галичина-Захід» – сільськогосподарській компанії із 100% іноземним капіталом. На фермі існує 100 000 голів свиней.

Додамо, що для боротьби зі спалахом африканської чуми свиней на Стрийщині залучили Нацгвардію.

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