Львів’ян запрошують на презентацію 3D-моделі стародавнього археологічного комплексу

У вівторок, 10 вересня, о 12:00 відбудеться відкриття вуличної виставки «Давній Пліснеськ: минуле сховане під землею», на якій археологи презентують результати створення 3-D моделі Пліснеська, одного з найбільших городищ Східної Європи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У сквері «На валах» на восьми банерах буде висвітлено планувальну структуру Пліснеського археологічного комплексу, найцікавіші артефакти та окремі елементи 3-D моделювання городища у статиці.

Проект має на меті відтворення процесів виникнення, розбудови й занепаду середньовічного Пліснеська протягом різних історичних періодів його розвитку.

Виставка триватиме з 10 по 23 вересня включно.

Довідково:

Пліснеський археологічний комплекс – це унікальна сукупність різночасових пам’яток, насамперед середньовічної доби, які нині перебувають на території та в околицях села Підгірці Бродівського р-ну Львівської обл. До складу комплексу входять давньослов’янський культовий центр кінця VІІ–Х ст., слов’янське городище ІХ–Х ст., літописне місто ХІІ–ХІІІ ст. (згадане у «Слові о полку Ігоревім»), курганний могильник ХІ — поч. ХІІ ст. (тут поховані варязькі дружинники) та Підгорецький, здавна іменований як Пліснеський, монастир. З 15 вересня 2015 року комплекс входить до складу «Історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ».