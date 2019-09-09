ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян запрошують на презентацію 3D-моделі стародавнього археологічного комплексу

Ольга Денисяка

|

У вівторок, 10 вересня, о 12:00 відбудеться відкриття вуличної виставки «Давній Пліснеськ: минуле сховане під землею», на якій археологи презентують результати створення 3-D моделі Пліснеська, одного з найбільших городищ Східної Європи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У сквері «На валах» на восьми банерах буде висвітлено планувальну структуру Пліснеського археологічного комплексу, найцікавіші артефакти та окремі елементи 3-D моделювання городища у статиці.

Проект має на меті відтворення процесів виникнення, розбудови й занепаду середньовічного Пліснеська протягом різних історичних періодів його розвитку.

Виставка триватиме з 10 по 23 вересня  включно.

Довідково:

Пліснеський археологічний комплекс – це унікальна сукупність різночасових пам’яток, насамперед середньовічної доби, які нині перебувають на території та в околицях села Підгірці Бродівського р-ну Львівської обл. До складу комплексу входять давньослов’янський культовий центр кінця VІІ–Х ст., слов’янське городище ІХ–Х ст., літописне місто ХІІ–ХІІІ ст. (згадане у «Слові о полку Ігоревім»), курганний могильник ХІ — поч. ХІІ ст. (тут поховані варязькі дружинники) та  Підгорецький, здавна іменований як Пліснеський, монастир. З 15 вересня 2015 року комплекс входить до складу «Історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ».

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...