10 вересня частина Шевченківського району залишиться без води. Перелік адрес

У вівторок, 10 вересня, упродовж дня близько три десятки вулиць у Шевченківському районі не матимуть води. Відтак мешканців просять створити необхідний запас води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Завтра на вул. Замарстинівській проводитимуть переврізку новозбудованої ділянки водопроводу. Через це частині Шевченківського району призупинять подачу води.

Із 09:00 до 20:00 год. без води залишаться мешканці пр. Чорновола, вул. Долинського, вул. Б. Хмельницького, 77, вул. Жовківська (1-61), вул. Городницька, вул. Януша, вул. Липинського (26−36), вул. Замарстинівська (11-97; 36-112), вул. Хімічна, вул. Дашкевича, вул. Лемкіська, вул. Заводська, вул. Ткацька, вул. Східна, вул. Квітова, вул. Заповітна, вул. Корінна, вул. Циганівка, вул. Реміснича, вул. Я. Купали, вул. Весняна, вул. Сінна, вул. Б. Тена, вул. Тучапського, вул. Перекопська, вул. Малинова, вул. Підрічна, вул. Фіалкова та прилеглих до них вулиць.