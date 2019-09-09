ОСТАННІ НОВИНИ

10 вересня частина Шевченківського району залишиться без води. Перелік адрес

Наталя Дуляба

|

У вівторок, 10 вересня, упродовж дня близько три десятки вулиць у Шевченківському районі не матимуть води. Відтак мешканців просять створити необхідний запас води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

Завтра на вул. Замарстинівській проводитимуть переврізку новозбудованої ділянки водопроводу. Через це частині Шевченківського району призупинять подачу води.

Із 09:00 до 20:00 год. без води залишаться мешканці пр. Чорновола, вул. Долинського, вул. Б. Хмельницького, 77, вул. Жовківська (1-61), вул. Городницька, вул. Януша, вул. Липинського (26−36), вул. Замарстинівська (11-97; 36-112), вул. Хімічна, вул. Дашкевича, вул. Лемкіська, вул. Заводська, вул. Ткацька, вул. Східна, вул. Квітова, вул. Заповітна, вул. Корінна, вул. Циганівка, вул. Реміснича, вул. Я. Купали, вул. Весняна, вул. Сінна, вул. Б. Тена, вул. Тучапського, вул. Перекопська, вул. Малинова, вул. Підрічна, вул. Фіалкова та прилеглих до них вулиць.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...