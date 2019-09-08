За добу ворог 14 разів порушував режим тиші на Донбасі

Минулої доби, 7 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів об’єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 9 обстрілів позицій об’єднаних сил: двічі поблизу Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Старогнатівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; двічі поблизу Талаківки – з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; близько Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів; неподалік Богданівки – з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів; поблизу Новогригорівки – з великокаліберних кулеметів; неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 5 обстрілів позицій об’єднаних сил: в районі Новгородського – з міномета калібру 82 мм; поблизу Південного – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм; неподалік Шумів – з артилерійських систем калібру 122 мм; поблизу Майорська – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.