На Сколівщині зіткнулися вантажівка та «Опель»: одна людина загинула, троє госпіталізовані

У Сколівському районі зіткнулися «Опель Вектра» та вантажівка. Внаслідок ДТП загинув водій легковика, трьох пасажирів забрали у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 8 вересня, близько 7:20 год. на автодорозі «Київ-Чоп» між селами Плав’я та Тухолька у Сколівському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Опель Вектра», яким керував 32-річний іноземець, та вантажівка «Вольво» під керуванням 45-річного мешканця Київщини.

Внаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм помер на місці події. Троє пасажирів «Опеля» – двоє іноземців віком 37 років та 25-річна мешканка Закарпаття, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.