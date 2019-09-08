Біля Оперного театру відбулося нагородження переможців Lviv Triathlon Cup

У Львові сьогодні, 8 вересня, відбувались масштабні змагання Lviv Triathlon Cup, де поєднано три види спорту: плавання, біг та велоїзда. Після завершення змагань на площі перед Львівської оперою відбулася урочиста церемонія нагородження переможців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Нагадаємо, Відкритий кубок Львова з триатлону «Lviv Triathlon Cup» проводився за сприянням міської ради. Дистанції відбувалися в плаванні на 1,5 км, велосипедна дистанція – 40 км і бігова дистанція – 10 км.

Міжнародні змагання Lviv Triathlon Cup відбувалися на різних дистанціях:

— забіг на 200 м, 300 м та 500 м (Дитяча триатлонна ліга) за маршрутом: просп. Свободи, 41 – просп. Свободи, 1 – просп. Свободи, 24.

— велозаїзд на 4 км (Дитяча триатлонна ліга) буде за маршрутом: просп. В. Чорновола – пл. Різні – просп. В. Чорновола – просп. В. Чорновола, 1 – вул. Городоцька, 2.

— забіг на 1 км: просп. Свободи, 41 – просп. Свободи, 1 – просп. Свободи, 24.

— заплив учасників на озері «Колиба» (смт. Брюховичі, вул. А. Бурденка, 14).

— велозаїзд за маршрутом: вул. А. Бурденка, 14 (озеро «Колиба» у смт. Брюховичі) – вул. Замарстинівська, 217 – вул. Варшавська – просп – В. Чорновола, 103 – вул. В. Липинського, 3 – вул. Угнівська, 9 – просп. В. Чорновола, 45 – просп. В. Чорновола, 7 – вул. Покутська, 2 – просп. В. Чорновола, 103.

— забіг на 10 км за маршрутом: просп. Свободи, 41 – просп. Свободи, 1 – вул. Князя Романа – просп. Свободи, 24 – вул. Городоцька, 2.

— нагородження переможців на просп. Свободи, 41.

Організаторами змагань є Федерація триатлону Львівської області спільно з управлінням молоді та спорту Львівської міської ради. На проведення цього заходу з міського бюджету м. Львова виділено фінансову підтримку в сумі 300 тис. грн.

Фото: ЛМР