У Львові стартував «Молодвіж»

У Львові стартувала наймасштабніша молодіжна подія — ІІ Всеукраїнський молодіжний форум. Відтак, протягом 2 днів майже 3 тис. учасників зможуть відвідати шість панельних дискусій за участю представників молоді, органів державної влади і місцевого самоврядування, бізнесу; лекції від лідерів думок молоді; презентації успішних історій молоді на місцевому рівні; пітчинг проектів та стартапів, присвячених соціальному підприємництву. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, вже відбулось обговорення «Міністерство 3 в 1» щодо об’єднання міністерств молоді та спорту України, інформаційної політики, а також культури.

Також на Форумі тривають обговорення про молодіжну політику, переваги та недоліки об’єднаного міністерства, про молодіжні центри та їхню успішну складову діяльності.

Також Форум передбачає низку активностей різного формату, серед яких: напрацювання у робочих групах ідей та пропозицій щодо наскрізних напрямів заходу та панельні дискусії.

На Форумі очікуються виступи відомих спікерів, зокрема, екс-очільниці міністерства охорони здоров’я України Уляни Супрун, телеведучої Яніни Соколової, співачки Аlyona Аlyona та інші.

Організаторами цьогорічного Форуму є ініціативна молодь Львова, представники студентського самоврядування, молодіжних громадських організацій – Львівський молодіжний клуб, Центр ініціативної молоді, Львівський кластер розвитку освіти та креативності, EGEA Lviv, Пласт, а також комунальних установ – Інститут міста та Львівський міський молодіжний центр.

Додамо, що з повною програмою форуму можна ознайомитись тут.

Також ми повідомляли про те, для учасників Всеукраїнського форуму молодіжної політики «Молодвіж» курсуватимуть шатл-баси.

Фото: ЛМР