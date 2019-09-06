Форум молодіжної політики «Молодвіж» у Львові. Для учасників до FESTrepublic курсуватимуть шатл-баси

Для учасників ІI Всеукраїнського форуму молодіжної політики «Молодвіж», який стартує у Львові завтра, запустять шатл-баси. Відповідний проєкт рішення про забезпечення перевезень учасників підтримав виконавчий комітет Львівської міської ради.

«Завтра у Львові стартує молодіжний форум «Молодвіж». Для того, щоб безперешкодно транспортувати понад 2,5 тисячі учасників від Порохової вежі до! FESTrepublic, будемо запускати шабл-бас», — сказав заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Зазначимо, 7 вересня з 8:00 до 12:00 і з 18:00 до 23:00 від Порохової вежі курсуватиме автобус до! FESTrepublic та у зворотному напрямку з інтервалом руху 40 хвилин.

Фото: ЛМР