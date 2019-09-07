Трамп припустив, що обмін полоненими – перший гігантський крок до миру

Президент США Дональд Трамп назвав обмін між Україною та Росією утримуваними особами «можливо, першим гігантським кроком до миру». Про це повідомляє УП.

«Росія та Україна обміняли велику кількість ув’язнених. Дуже гарна новина, можливо, перший гігантський крок до миру», – написав на своїй сторінці у Твіттер.

Трамп висловив привітання з приводу обміну обом країнам.

Як відомо, сьогодні, 7 вересня, в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких – 24 полонені моряки та політв’язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович. Україна у свою чергу також видала Росії 35 осіб.