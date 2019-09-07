Сподіваюся, що й інші полонені будуть скоро звільнені, – Сенцов

Український режисер Олег Сенцов подякував усім, хто боровся за звільнення полонених всі ці роки та допомагав їм і їхнім сім’ям. Про це Сенцов сказав журналістам, повідомляє Укрінформ.

«Хочеться сказати велике дякую всім тим людям, які всі ці роки допомагали нам і нашим сім’ям, які боролися за нас і добивалися нашого звільнення, та врешті-решт його добилися. Сподіваюся, що і інші полонені будуть скоро звільнені», – сказав Сенцов.

Водночас, за його словами, навіть зі звільненням останнього полоненого боротьба не закінчується.

«До перемоги ще дуже далеко, ворог – сильний і здаватися не збирається. Але перемога буде за нашою стороною. У нас немає іншого вибору. Слава Україні», – наголосив режисер.

Як відомо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35.

Кримського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб в Криму у травні 2014 року за обвинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали. Сенцов відбував покарання в місті Лабитнангі, на півночі Росії.

Після 145 днів голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях, Сенцов «письмово погодився на прийом їжі». Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування». Amnesty International заявила, що примусове годування є катуванням.

25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова.