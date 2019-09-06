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Учасників АТО запрошують взяти участь у футболгольф-турнірі

Вероніка Рой

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Цієї суботи, 7 вересня, учасників бойових дій зі Львівщини та членів їх сімей запрошують взяти участь у футболгольф-турнірі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Згідно із повідомленням, майданчик для гри розташований на спортивно-веслувальній базі Львівського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України у с. Наварія Пустомитівського району Львівської області (вул. Берегова, 7).  Відбуватиметься турнір з 9.00 год. до 19.00 год.

«Футболгольф – це cпортивна гра, в якій окремі учасники або команди змагаються, заганяючи футбольний м’яч в спеціальні лунки ударами ноги, намагаючись пройти відведену дистанцію за мінімальну кількість ударів, та обійти при цьому існуючі перешкоди. У грі необхідно пройти все поле (курс), а це 9 лунок, за мінімальну кількість ударів», — йдеться у повідомленні.

Захід спрямований на організацію спільного сімейного дозвілля учасників АТО/ООС та членів їх родин. Для участі необхідно зареєструватися за посиланням. Кількість місць обмежена. З собою мати: посвідчення УБД та паспорт для дружини/чоловіка.

Контактна інформація у організаторів заходу Босого Андрія (моб. 097-1434827) та Ігнатовича Анатолія (тел. 032-2760589).

Фото: ЛОДА

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