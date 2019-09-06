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Сенцова можуть обміняти на Цемаха, - російські ЗМІ

Вероніка Рой

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Українського режисера Олега Сенцова можуть обміняти на фігуранта у справі катастрофи малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі Володимира Цемаха, якого вчора, 5 вересня, відпустили на свободу в Києві під особисте зобов’язання. Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ» із посиланням на джерела, передає Громадське.

 

Як зазначається, видача Росії колишнього командира ППО бойовиків Володимира Цемаха була умовою включення у список на обмін Сенцова.

Одразу після того, як з’явилася новина про звільнення Цемаха, президент Росії Володимир Путін заявив, що переговори стосовно обміну «близькі до фіналізації».

«Щодо обміну: я думаю, що він буде таким досить великим, масштабним, і це вже було б хорошим кроком вперед, у бік нормалізації. Виходячи із міркування гуманності ми підходимо до фіналізації переговорів, які ми ведемо, зокрема, і з офіційною владою, так що я думаю, що найближчим часом це стане відомо», — заявив російський лідер.

Нагадаємо, вчора Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту громадянина України, колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха під особисте зобов’язання. Зазначимо, Цемех є наразі першим затриманим, який мав прямий зв’язок з воєнними операціями «ДНР» та безпосередньо брав участь у збитті пасажирського літак

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