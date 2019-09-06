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Повідомлення про «підрив» шахти на Сокальщині виявилося фейком: поліція шукає «мінувальника»

Вероніка Рой

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Повідомлення про «підрив» однієї із шахт у Сокальському районі виявилось неправдивим. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Вчора, 5 вересня, близько 15.55 до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з шахт, розташованій у Сокальському районі відбудеться вибух (підрив). Анонімну інформацію про це отримали в адміністрації підприємства.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи та представники інших служб. Правоохоронці обстежили шахту – вибухонебезпечних предметів не виявлено. Проводяться заходи для встановлення особи, котра надала неправдиве повідомлення про «підрив».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до шести років. Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють особу аноніма, котрий надав неправдиве повідомлення про замінування.

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