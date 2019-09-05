Анонім повідомив про підрив шахти на Львівщині

Поліцейські перевіряють анонімне повідомлення про підрив шахти у Сокальському районі Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Сьогодні, 5 вересня, близько 15.55 до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з шахт, розташованій у Сокальському районі відбудеться вибух (підрив). Анонімну інформацію про це отримали в адміністрації підприємства.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи та представники інших служб. Правоохоронці обстежуватимуть шахту та проводять заходи для встановлення особи, котра повідомила про вибух.