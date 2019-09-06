На Львівщині створили нову прийомну сім'ю

Сьогодні, 6 вересня, створили прийомну сім’ю, у яку влаштовано на виховання та спільне проживання 4 дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

В управлінні «Служба у справах дітей» ЛМР повідомили, що з 2016 року прийомна мати була матір’ю-вихователькою дитячого будинку сімейного типу, який функціонував у Львові. Дитячий будинок сімейного типу реорганізовано у прийомну сім’ю, тому що повнолітні вихованці виявили бажання вийти зі складу дитячого будинку сімейного типу та проживати самостійно.

Зараз у Львові функціонує 12 прийомних сімей, у яких виховується 19 дітей.

Нагадаємо, нещодавно Львівський портал писав, що цьогоріч на Львівщині 226 дітям знайшли родину.