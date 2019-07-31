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Цьогоріч на Львівщині 226 дітям знайшли родину

Анастасія Мельник

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У Львівській області з початку року 226 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштували під опіку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

«28 дітей було усиновлено, 184 дитини влаштували під опіку, піклування громадян. Також цьогоріч було створено 3 прийомні сім’ї, в які влаштували 4 дитини, а також 10 діток було довлаштовано у функціонуючі дитячі будинки сімейного типу», – розповів начальник Служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис.

За його словами, з початку року статус дитини, позбавленої батьківського піклування, та дитини-сироти надали 207 дітям.

На обліку дітей, які можуть бути усиновлені перебуває 473 дітей, з них – 350 влаштовані у сімейні форми виховання. Зі свого боку, на обліку громадян, які бажають усиновити дитину, перебуває 106 кандидатів.

Відтак, на первинному обліку дітей-сиріт, а також дітей, позбавлених батьківського піклування, в службах у справах дітей області перебуває 2229 дітей.

Володимир Лис також нагадав, що в області функціонує 34 дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ), в яких виховують 232 дітей та 91 прийомна сім’я, де проживає 147 дітей.

«Також в області функціонує 2 патронатні сім’ї, куди влаштовані 3 дитини. Це одна сім’я у Львові та у Яворівському районі. Також скоро плануємо створення патронатної сім’ї у Золочеві. Дитина, яка в регіоні попадає у складні життєві обставини, може перебувати у такій сім’ї до розв’язання цих питань», – додав Володимир Лис.

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