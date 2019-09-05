Львів’ян запрошують на екскурсії Митрополичими садами та хорами Собору святого Юра

У вересні для львів’ян проведуть 8 екскурсій Митрополичими садами і хорами Собору святого Юра. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Під час екскурсії Митрополичими садами ви зможете пройтися мальовничими садами, поглянути на панораму «старого міста, побувати на місці, звідки правдоподібно була намальована відома панорама Гогенберґа (перше відоме зображення Львова), відвідати місця, де перебували такі визначні постаті як митрополит Андрей Шептицький, Патріарх Йосиф Сліпий, Святий Папа Іван Павло II», — розповіли у Фундації духовного відродження.

( Фото: Твоє місто)

Екскурсії Митрополичими садами відбудуться 7, 8, 21 і 22 вересня. Початок — о 18.00. Вартість — 100 грн. Участь можуть взяти від 5 до 10 людей, тривалість — 1 година. Для участі потрібно попередньо зареєструватись за посиланням.

Також заплановані і екскурсії хорами Собору святого Юра на 14, 15, 28 і 29 вересня. У суботу початок буде о 20.45, а в неділю — о 19.45. Тривалість екскурсії — 1 година, вартість — 100 грн. Долучитися до екскурсії можуть від 5 до 10 людей. Для участі також потрібно попередньо зареєструватись за посиланням.

«Під час екскурсії хорами Ви зможете відчути красу барокового інтер’єру храму з висоти хорів, побачити ікону Тайної Вечері, що розташована у святилищі храму (єдине місце звідки можна побачити цю ікону), дізнатись історію Теребовлянської Чудотворної ікони та історію підпільної церкви і побачити місце, звідки було проголошено псевдо собор про ліквідацію УГКЦ, споглядати зблизька скульптури відомих митців таких, як: Йоан Георгій Пінзель, Лука Долинський та Юрій Радивілівський», -зазначають організатори.

Усі кошти, виручені від екскурсій, БО «Фундація духовного відродження» використає на благочинні проекти. Місце зустрічі перед кожною екскурсії — площа святого Юра, 5. Контактний номер телефону: 097 702 77 17.