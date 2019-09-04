Втеча з колонії у Миколаївському районі. Поліція відкрила кримінал

Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування та затримання засуджених, які 3 вересня втекли з колонії у Миколаївському районі на Львівщині. За фактом відкрито кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.
Як зазначають у поліції, 3 вересня близько 17.45 до поліції надійшло повідомлення про втечу з місць позбавлення волі, розташованого в одному з сіл Миколаївського району на Львівщині двох засуджених. Один з втікачів – 20-річний уродженець Києва, інший – 26-річний мешканець Житомирської області.
Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування та затримання засуджених-втікачів.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років.
Як повідомляв Львівський портал, втікачі були засуджені за наркодіяльність та за зґвалтування й розбій.
- Буртовенко Віталій Андрійович, 1999 року народженя, мешканець Києва. Засуджений на п’ять років 1 червня 2017 року за ч.1 ст.153, ч.1 ст.187, ч.1 ст.70 і ч.5 ст.72 ККУ. Прикмети: ріст до 170 см, світло-русяве волося, сині очі. На обох руках має татуювання з написом «золото», на пальцях лівої руки цифри «1» «9» «9» «9».
- Дмитрук Павло Васильович, 1992 року народженя, житель села Лука Житомирської області. Засуджений на три роки 19 квітня цього року за ч.2 ст.309 ККУ. Прикмети: ріст до 170 см, чорне волосся, карі очі. Має на правій руці татуювання з написом «Тюрьма – наука із наук и мир жесток и гонор».
Фото: Facebook/Ігор Зінкевич
Соломія Головіна