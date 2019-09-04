Втеча з колонії у Миколаївському районі. Поліція відкрила кримінал

Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування та затримання засуджених, які 3 вересня втекли з колонії у Миколаївському районі на Львівщині. За фактом відкрито кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначають у поліції, 3 вересня близько 17.45 до поліції надійшло повідомлення про втечу з місць позбавлення волі, розташованого в одному з сіл Миколаївського району на Львівщині двох засуджених. Один з втікачів – 20-річний уродженець Києва, інший – 26-річний мешканець Житомирської області.

Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування та затримання засуджених-втікачів.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Як повідомляв Львівський портал, втікачі були засуджені за наркодіяльність та за зґвалтування й розбій.

Буртовенко Віталій Андрійович, 1999 року народженя, мешканець Києва. Засуджений на п’ять років 1 червня 2017 року за ч.1 ст.153, ч.1 ст.187, ч.1 ст.70 і ч.5 ст.72 ККУ. Прикмети: ріст до 170 см, світло-русяве волося, сині очі. На обох руках має татуювання з написом «золото», на пальцях лівої руки цифри «1» «9» «9» «9».

Дмитрук Павло Васильович, 1992 року народженя, житель села Лука Житомирської області. Засуджений на три роки 19 квітня цього року за ч.2 ст.309 ККУ. Прикмети: ріст до 170 см, чорне волосся, карі очі. Має на правій руці татуювання з написом «Тюрьма – наука із наук и мир жесток и гонор».

Фото: Facebook/Ігор Зінкевич