У Бібрці неповнолітній вдарив ножем у груди 25-річного хлопця

У неділю, 1 вересня, 25-річний мешканець Бібрки потрапив у лікарню із проникаючим ножовим пораненням грудної клітини. Травму чоловік отримав під час сварки з неповнолітнім. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, на вулиці Івана Франка у Бібрці орієнтовно о 19:00 год. між потерпілим та двома братами віком 15 і 18 років виникла сварка, яка переросла у бійку. Під час неї неповнолітній учасник конфлікту вдарив чоловіка ножем в груди.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст.124 КК України (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до двох років.

Наразі триває досудове розслідування.