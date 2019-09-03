Сьогодні на «Арені Львів» зіграють жіночі футбольні збірні України та Німеччини

Сьогодні о 17.00 год. на стадіоні «Арена Львів» відбудеться кваліфікаційний матч чемпіонату Європи-2021 з футболу за участю жіночих національних збірних команд України та Німеччини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Збірна України розпочне шлях до чемпіонату Європи поєдинком із чинним олімпійським чемпіоном, дворазовим чемпіоном світу та восьмиразовим чемпіоном Європи — збірною Німеччини.

Для прямого виходу до фінального турніру збірній України потрібно стати переможцем групи або потрапити до числа трьох кращих команд із дев’яти, що посядуть другі місця. У разі здобуття другого місця, але не в чільній трійці, на українок чекатимуть стикові матчі з однією з п’яти інших збірних, які опинилися в такій самій ситуації.

У цих поєдинках будуть розіграні останні три путівки на Євро-2021. Стикові матчі відбудуться 19—27 жовтня 2020 року.

Вхід вільний.

Фото: ФФУ