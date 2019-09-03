Під Львовом перекинулась маршрутка із пасажирами

Сьогодні, 3 вересня, у Дублянах, що під Львовом, маршрутка №111 зіткнулась із легковиком, після чого автобус перекинувся. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

За попередніми даними, ДТП виникла на трасі Львів – Київ у місті Дубляни. Маршрутний автобус №111 (ринок «Південний» – Дубляни) зіткнувся з автомобілем Opel, після чого перекинувся.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, втім інформації про постраждалих у поліції наразі ще не мають.

За даними координатора «Варти 1» Ігоря Зінкевича, внаслідок аварії постраждали дві пасажирки маршрутки та водії транспортних засобів.

Зазначимо, що маршрут №111 обслуговує приватний перевізник «Львівське АТП 14631».

Фото: Ігор Зінкевич