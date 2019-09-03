На вулиці Стороженка перевірять будинок, який «вкрився» тріщинами

Нещодавно у Львові на вул. Стороженка, 37 негода замочила підвал будинку і по ньому пішли тріщини. Відтак стан будівлі найближчим часом має перевірити експертна комісія. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповів заступник голови Залізничної райадміністрації з питань житлово-комунального господарства Ігор Герич, будинок №37 не визнавали аварійним. Втім цього тижня незалежні експерти мають його перевірити.

«Будинок перебуває під контролем. Так, були виставлені спеціальні маяки, які показують, що новоутворені тріщини не прогресують, тому на сьогодні жодної загрози життю мешканців немає. У зв’язку із нещодавньою негодою було підмито ґрунт у підвалі. Зараз ми з’ясовуємо, чи це каналізаційні несправності, чи це спричинила сусідня будова», – наголосив Ігор Герич.

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Як писали ЗМІ, руйнування будинку на вул. Стороженка, 37 місцеві мешканці пов’язують із будівництвом, яке стартувало поруч. Через загрозу обвалу мешканці шести квартир тимчасово покинули свої помешкання.

Як повідомляв Львівський портал, цьогоріч у Львові поменшало аварійних будинків, які можуть обвалитись. Однак відремонтувати всіх їх коштом бюджету міста не вдасться, адже на протиаварійні роботи у 2019 році передбачили менше 6 мільйонів гривень. Із детальним переліком аварійних будинків, а також тих, які все-таки збираються відновити, можна ознайомитися тут.