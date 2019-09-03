Масштабна ДТП у Моршині: поліцейські відкрили кримінал

Поліцейські Львівщині відкрили кримінальне провадження через масштабну ДТП, яка сталася вчора у місті Моршин. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зазначимо, вчора зіткнулись маршрутний автобус «Мерседес», який виконував рейс «Трускавець – Івано-Франківськ» під керуванням 34-річного мешканця Франківщини, та вантажівка «КамАЗ», якою керував 33-річний мешканець Стрийського району. На момент зіткнення у автобусі перебувало 24 особи.

У медичний заклад було доставлено 11 людей – двоє водіїв та пасажири автобуса, усі повнолітні. Семеро з них після надання медичної допомоги були відпущені додому. Четверо, у тому числі водії, наразі перебувають у лікарні.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.