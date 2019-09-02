В Моршині вантажівка зіткнулася з маршруткою: постраждали понад 10 людей

Сьогодні, 2 вересня, близько 16.45 у місті Моршин КамАЗ не розминувся з маршруткою. Внаслідок ДТП більше 10 людей доставили у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

На момент ДТП в салоні автобуса перебувало 24 особи. Попередньо із тілесними ушкодженнями до лікарні доставлено більше десяти людей. Кількість травмованих та їхні діагнози уточнюються.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: ТРК “Простір”, Любомир Олексин