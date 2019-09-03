Львівські вальники лісу вибороли найбільше нагород на Всеукраїнських змаганнях

Представники Львівщини стали призерами на 22 Всеукраїнському конкурсу-змаганні вальників лісу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Загалом у змаганнях взяли участь 24 команди, які представили 21 область України. Усі учасники – переможці обласних етапів.

Конкурсанти показали себе у п’яти випробуваннях: заміні пилкового ланцюга бензопили, комбінованому і точному розпилюванні колод, обрізуванні гілок та звалюванні дерев.

Представники Львівщини вибороли найбільше нагород, а саме:

Серед професіоналів: IV місце – Володимир Кухта (ДП «Радехівський лісгосп», Львівське ОУЛМГ)

Серед юніорів:

ІІ місце – Василь Рибак (ДП «Сколівський лісгосп», Львівське ОУЛМГ).

IV місце – Володимир Рибак (ДП «Сколівський лісгосп», Львівське ОУЛМГ).

Переможці 22-го Всеукраїнського конкурсу-змагання вальників лісу поїдуть на 34-й чемпіонат світу професійних лісорубів, який відбудеться в 2020 році у Сербії.

Довідково:

Чемпіонати світу серед лісорубів проходять з 1970 року. Спочатку щороку, з 1996 року – через рік. Україна бере участь у змаганнях з 2002 року. В 2004 досягла результату, який є для нас рекордом і до сьогодні – IV місце у командному заліку та срібло в комбінованому різі Віталія Костюшка з Тетерівського лісгоспу. Наступний чемпіонат відбудеться в 2020 році у Сербії.

Нагадаємо, що Львівський портал раніше писав про обласні змагання вальників лісу на Львівщині

Фото: ЛОДА