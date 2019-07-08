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Як на Львівщині визначали кращих вальників лісу

Наталя Дуляба

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5 липня в Ожидівському лісництві відбулися XXI обласні змагання вальників лісу. Участь у них взяли 19 представників держпідприємств лісового господарства Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

 

Лісники змагалися у п’ятьох номінаціях: звалювання дерев; обрізання сучків; монтаж нового ланцюга; розкряжування стовбура комбінованим різом та точність розкряжування.

Перше призове місце в категорії «професіонали» виборов  майстер  лісозаготівель Нивицького лісництва (Радехівський лісгосп) Володимир Кухта, який набрав 1574,4 бали.

Друге місце із результатом 1510 балів посів майстер лісу Козівського лісництва (Сколівського лісгоспу) Василь Рибак, а третє місце – вальник лісу Заболотцівського лісництва (Бродівський лісгосп) Ігор Прийма, який показав результат 1259,9, бала.

Також Василь Рибак став кращим в окремих видах змагання, а Володимир Кухта виборов ще й першість у монтажі нового ланцюга.

Переможці змагань нагородили грамотами, цінними подарунками та грошовими преміями. Також вони будуть представляти Львівщину на XXII республіканських змаганнях, які відбудуться  30 серпня на базі Тетерівського лісового господарства (Київщина).

Фото: ЛОУЛМГ

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