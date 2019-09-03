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Депутата Сокальської міської ради оштрафували за корупцію

Вероніка Рой

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Депутата Сокальської міської ради визнано винним у вчиненні адмінправопорушень, пов’язаних з корупцією. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Так, згідно з адмінпротоколами, складеними Управлінням захисту економіки у Львівській області, чиновник-підприємець, на підставі угод, укладених з органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, начальними закладами тощо, отримував доходи, про які повинен був повідомити НАЗК.

В ході перевірки зафіксовано 14 таких фактів.

Таким чином депутат вчинив адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачені ч.2 ст.172-6 КУпАП. За наслідками судового розгляду до винної особи застосовано стягнення  у виді штрафу.

Рішення суду вступило в законну силу.

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