З жовтня органи держвлади відмовляться від паперового документообігу

Україна з 1 жовтня відмовиться від паперового документообігу. Таке завдання поставив прем’єр-міністр Олексій Гончарук перед міністром Кабінету Міністрів Дмитром Дубілетом, передає «Інтерфакс-Україна».

«З 1 жовтня ми маємо повністю відмовитися від паперового документообігу. Ми плануємо заборонити використання й обмін між держорганами папірцями», – сказав він під час зустрічі з президентом України в понеділок.

Він зазначив також, що це складне завдання, оскільки потрібно синхронізувати системи між великою кількістю органів. «Проте воно реалістичне», – вважає прем’єр.

Нагадаємо, 29 серпня новобрані нардепи зібралися на перше засідання Верховної Ради ІХ скликання і склали присягу. Прем’єр-міністром України було обрано заступника керівника Офісу президента з економічних питань Олексія Гончарука.