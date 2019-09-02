З вересня школярі знову можуть їздити у львівських маршрутках безкоштовно

З вересня учні знову мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«У нас є ухвала сесії Львівської міської ради, яка надає дітям шкільного віку право на пільговий, тобто безкоштовний, проїзд в автобусних маршрутах загального користування за умови пред’явлення учнівського квитка або іншого документа, який посвідчує статус школяра. Таке право учні мають протягом навчального року, за винятком періоду літніх канікул у загальноосвітніх навчальних закладах. Отож, з 1 вересня учні знову можуть їздити безкоштовно», — розповів в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика.

Як повідомляв Львівський портал, ухвалу про безкоштовний проїзд учнів у маршрутках прийняла Львівська міська рада 19 квітня минулого року. Однак в травні до неї внесли зміни, які передбачають безоплатний проїзд школярів за винятком літніх канікул. Відповідно до норм ухвали, діти шкільного віку мають право на безкоштовний проїзд під час навчального року за умови пред’явлення учнівського квитка або іншого документа, який посвідчує статус школяра.

Додамо також, що автотранспортні підприємства Львова погодилися безкоштовно возити учнів, але натомість вимагають від міськради компенсацій за пільгові перевезення інших категорій населення.