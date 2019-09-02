У Львівській політехніці відбулась посвята у першокурсники

Сьогодні, 2 вересня, на площі Святого Юра, біля пам’ятника Митрополитові Андрею Шептицькому, відбулась урочиста посвята у студенти Національного університету «Львівська політехніка», передає кореспондент Львівського порталу.

Захід розпочали із виконання гімну та молитви за

Україну. Згодом першокурсники склали присягу, їх цього року в університеті – більше 5 тисяч.Також із вітальним словом виступили професори університету та запрошені гості.

Зазначимо, окрім урочистої посвяти у першокурсники, з 11.00 — 15.00 год. для студентів діятиме «Простір можливостей», де можна буде дізнатися про переваги навчання в університеті, а також весело провести час. Місце проведення — парк біля головного корпусу Львівської політехніки.

Крім цього, з 20.30 — 22.00 год. у студентській зоні біля комбінату харчування університету можна буде переглянути кіно просто неба.

Додамо, Національний університет «Львівська політехніка» – один з найбільших університетів України, в якому зараз навчається понад 35 000 студентів.

Нагадаємо, вчора урочиста посвята у першокурсники відбулася у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Додамо, Національний університет «Львівська політехніка» – один з найбільших університетів України, в якому зараз навчається понад 35 000 студентів.