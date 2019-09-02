ОСТАННІ НОВИНИ

У Львівській політехніці відбулась посвята у першокурсники

Ольга Денисяка

|

Сьогодні, 2 вересня, на площі Святого Юра, біля пам’ятника Митрополитові Андрею Шептицькому, відбулась урочиста посвята у студенти Національного університету «Львівська політехніка», передає кореспондент Львівського порталу.

Захід розпочали із виконання гімну  та молитви за
Україну. Згодом першокурсники склали присягу, їх  цього року в університеті – більше 5 тисяч.Також із вітальним словом виступили професори університету та запрошені гості.

Зазначимо, окрім урочистої посвяти у першокурсники, з 11.00 — 15.00 год. для студентів діятиме «Простір можливостей», де можна буде дізнатися про переваги навчання в університеті, а також весело провести час. Місце проведення — парк біля головного корпусу Львівської політехніки.

Крім цього, з 20.30 — 22.00 год. у студентській зоні біля комбінату харчування університету можна буде переглянути кіно просто неба.

Додамо,  Національний університет «Львівська політехніка» – один з найбільших університетів України, в якому зараз навчається понад 35 000 студентів.

Нагадаємо, вчора урочиста посвята у першокурсники відбулася у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Додамо,  Національний університет «Львівська політехніка» – один з найбільших університетів України, в якому зараз навчається понад 35 000 студентів.

 

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...