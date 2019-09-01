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У Франковому університеті відбулася посвята у першокурсники

Вероніка Рой

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Сьогодні на площі перед університетом на вул. Університетській, 1 відбулась урочиста академія з нагоди початку нового навчального року та посвята студентів Львівського національного університету імені Івана Франка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Захід розпочали із виконання гімну та хвилини мовчання за загиблими Героями. Відтак зі словом виступив ректор університету Володимир Мельник та запрошені гості. Цьогоріч університет прийняв 4 тисяч студентів. Загалом у заході взяло участь близько 6 тисяч осіб.

Додамо, Львівський національний університет імені Івана Франка — один із найстаріших університетів України, заснований у 1661 р.

Фото: Львівська міська рада

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