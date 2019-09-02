ОСТАННІ НОВИНИ

Засудили псевдо-постраждалого у ДТП. Впав п’яним з велосипеда, а сказав, що збило авто.

Соломія Головіна

|

На Львівщини засудили чоловіка, який збрехав правоохоронцям, що постраждав через наїзд авто, а насправді травмувався, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, впавши з велосипеда. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Нагадаємо, що йдеться про подію, яка сталась 04.07.2017 на Львівщині. Того дня чоловік, якого доставили у Миколаївську ЦРЛ із пораненнями, повідомив поліцейських, що на нього здійснила наїзд автівка чорного кольору. Проте, як з’ясувалось, він напідпитку впав зі свого велосипеда. За збігом обставин цей інцидент зафіксували камери відео реєстратора транспортного засобу патрульних, які надавали постраждалому першу медичну допомогу.

28 серпня Золочівська місцева прокуратура довела вину місцевого мешканця, який вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.383 та ч.1 ст.384 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, введення в оману суду або іншого уповноваженого органу).

Так, за лжесвідчення фігуранта засудили до 1,5 року обмеження волі.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...