Засудили псевдо-постраждалого у ДТП. Впав п’яним з велосипеда, а сказав, що збило авто.

На Львівщини засудили чоловіка, який збрехав правоохоронцям, що постраждав через наїзд авто, а насправді травмувався, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, впавши з велосипеда. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Нагадаємо, що йдеться про подію, яка сталась 04.07.2017 на Львівщині. Того дня чоловік, якого доставили у Миколаївську ЦРЛ із пораненнями, повідомив поліцейських, що на нього здійснила наїзд автівка чорного кольору. Проте, як з’ясувалось, він напідпитку впав зі свого велосипеда. За збігом обставин цей інцидент зафіксували камери відео реєстратора транспортного засобу патрульних, які надавали постраждалому першу медичну допомогу.

28 серпня Золочівська місцева прокуратура довела вину місцевого мешканця, який вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.383 та ч.1 ст.384 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, введення в оману суду або іншого уповноваженого органу).

Так, за лжесвідчення фігуранта засудили до 1,5 року обмеження волі.