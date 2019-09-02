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Правоохоронці впіймали 24-річного молодика, який поцупив мікроавтобус

Соломія Головіна

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Поліцейські виявили 24-річного зловмисника, який серед ночі вкрав у Миколаєві мікроавтобус. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, до правоохоронців 31 серпня звернувся 56-річний житель райцентру. За словами чоловіка, о третій годині ночі з-під будинку на вулиці Дроговизькій було викрадено його мікроавтобус «Форд Транзит».

Працівники поліції, провівши оперативно-розшукові заходи, встановили особу зловмисника – 24-річного жителя одного із сіл району. Викрадений автомобіль вилучено.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

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