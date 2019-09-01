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Завтра у школах Львова відзначатимуть День знань. Графік та перелік заходів

Вероніка Рой

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День знань у школах Львова цьогоріч відзначатимуть у понеділок, 2 вересня. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Як інформує пресслужба мерії Львова, у 2019 році в перший клас до львівських шкіл піде 8903 дитини. Цього року як і у попередньому навчальні заклади відмовляються від традиційних «лінійок»: для дітей проведуть флешмоби, квести, концерти тощо.

Структуру навчального року та форму проведення Дня знань обирає навчальний заклад самостійно, проте мерія рекомендувала школам відмовитися від традиційних «лінійок».

«Багато років ми працюємо над тим, щоб змінити форму проведення як перших уроків, так і урочистостей з нагоди початку навчального року. У школі, навіть у перший день, дитина повинна почувати себе вільною, незалежною. Не завжди стояння на сонці і слухання промов призводить до того, що дитина запам’ятовує цей день з позитивними емоціями. Тому ми наполягаємо на тому, щоб свято першого вересня змінило формат та відбувалося у невимушеній атмосфері, було приємним та цікавим.

Оскільки структуру навчального року визначає безпосередньо навчальний заклад, управління освіти лише надає свої рекомендації. Тож ми рекомендували розпочати навчальний рік із 2 вересня першим уроком на тему: «Що означає бути гідним?» Це поняття включає в себе як і людську гідність, так і національно-патріотичне виховання, доброту, щирість, сприйняття інших людей», — розповіла начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Додамо, що батьків, вчителів та вихователів закликають приєднатися до акції «Благодійність замість квітів». Кошти, зібрані протягом акції, підуть на адресну допомогу онкохворим дітям.

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