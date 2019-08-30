«Благодійність замість квітів»: у День знань львів’ян закликають допомогти онкохворим дітям

Благодійний фонд «Таблеточки» запрошує батьків, вчителів та вихователів приєднатися до акції «Благодійність замість квітів». Кошти, зібрані протягом акції, підуть на адресну допомогу онкохворим дітям. Про це йдеться сайті благодійного фонду «Таблеточки».

«Пропонуємо вам долучитися до акції «Благодійність замість квітів» у День знань. Подаруйте вчителю або вихователю дитячого садочку один букет від класу або групи, а решту коштів передайте онкохворим дітям. Гарним доповненням до букета стане яскравий благодійний сертифікат від «Таблеточок»», – йдеться у повідомленні організаторів.

Вчителів та вихователів закликають розказати про акцію у своїх школах, дитячих садках або на сторінках соціальних мереж (для цього є готові плакати, сертифікати та ілюстрації).

Організатори додають, що завдяки цій акції за п’ять років діти отримали допомогу на суму 430 тис. грн.

Деталі про акцію можна дізнатися на сайті благодійного фонду «Таблеточки».