В Дрогобичі сталася потрійна ДТП: водій мопеда отримав важкі травми

Вчора, 31 серпня, у Дрогобичі близько 12.40 сталася потрійна ДТП. Внаслідок ДТП водій мопеда потрапив у лікарні із численними травмами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Правоохоронці попередньо встановили, що на вулиці Самбірській водій автомобіля «Кіа Ріо», 49-річний місцевий мешканець, зіткнувся з мопедом «Вайпер» під керуванням 24-річного дрогобиччанина, який їхав у попутному напрямку. Після цього мопедист «наздогнав» автомобіль «Тойота Ленд Крузер», що рухався попереду, та впав.

Внаслідок ДТП водій «Вайпера» отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій хребта. Він госпіталізований у нейрохірургію.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.