У Львові вшанували 80-ту річницю початку Другої світової війни

1 вересня — вшановують 80-ті роковини початку Другої світової війни. Відтак посадовці та молодь Львова поклали квіти до пам’ятного хреста жертвам нацистів, що збудували на місці концентраційного табору «Шталаг-328», який за часів Другої світової війни був на львівській Цитаделі. Тут утримувалися та загинули десятки тисяч українців, французів, італійців та представників інших національностей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Масштабні відзначення цього трагічного для всього людства дня заплановані у багатьох європейських країнах, зокрема у Польщі.

Світ пам’ятає, що Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року нападом фашистської Німеччини на Польщу. Цій події передувало укладення 23 серпня цього ж року пакту Молотова — Ріббентропа, із секретного протоколу цієї зустрічі у Москві відомо, що Ріббентроп повідомив Сталіна про намір Гітлера напасти на Польщу 1 вересня.

Після організованої провокації у прикордонному з Польщею місті Глейвіц, де 31 серпня було інсценовано захоплення будинку радіостанції, 1 вересня 1939 року, як і було заплановано Гітлером, фашистські війська ввійшли на територію Польщі. Це і стало початком Другої світової війни. Жертвами наймасштабнішого військового конфлікту стали від 50 до 80 мільйонів людей, як військових, так і цивільних.

Довідка

У Львові в період з 1941 до 1944 було три концентраційні табори — «Янівський», єврейське гетто і табір для військовополонених «Шталаг-328», що був створений німецьким військовим командуванням для радянських військовополонених на Цитаделі. Згодом «Шталаг-328» поповнився військовополоненими і в’язнями з інших країн. Усього концтабір налічував близько 284 000 в’язнів різних національностей, а 140 000 військовополонених у цьому таборі загинули (кожен четвертий з них — українець).

Фото: ЛМР