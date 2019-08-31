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11 вулиць Львова залишились без води: перелік

Вероніка Рой

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Сьогодні, 31 серпня, через проведення ремонтних робіт без водопостачання залишились 11 вулиць Львова. Про це йдеться на сайті Гарячої лінії міста.

 

Так, до 15 год. без води будуть:

  • вул. Вербова – всі будинки;
  • вул. Мурашка О – всі будинки;
  • вул. Покутська – всі будинки;
  • вул. Ржегоржа Ф – всі будинки;
  • вул. Торф’яна – всі будинки;
  • вул. Замарстинівська буд. 107,   109,   109а,   113,   115а,   115,   117,   118в,   118а,   118б,   120,   132,   133а,   133,   139,   139а.

Також до 12:15 год. без водопостачання залишились

  • вул. Льва – Всі будинки;
  • вул. Пильникарська – всі будинки;
  • вул. Спадиста – всі будинки;
  • пл. Старий Ринок пл – всі будинки.

До 13 год. без води буде вул. Стешенка І – всі будинки.

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