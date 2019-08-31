11 вулиць Львова залишились без води: перелік

Сьогодні, 31 серпня, через проведення ремонтних робіт без водопостачання залишились 11 вулиць Львова. Про це йдеться на сайті Гарячої лінії міста.

Так, до 15 год. без води будуть:

вул. Вербова – всі будинки;

вул. Мурашка О – всі будинки;

вул. Покутська – всі будинки;

вул. Ржегоржа Ф – всі будинки;

вул. Торф’яна – всі будинки;

вул. Замарстинівська буд. 107, 109, 109а, 113, 115а, 115, 117, 118в, 118а, 118б, 120, 132, 133а, 133, 139, 139а.

Також до 12:15 год. без водопостачання залишились

вул. Льва – Всі будинки;

вул. Пильникарська – всі будинки;

вул. Спадиста – всі будинки;

пл. Старий Ринок пл – всі будинки.

До 13 год. без води буде вул. Стешенка І – всі будинки.