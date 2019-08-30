В новому уряді вважають, що побороти контрабанду в Україні можна до кінця 2019 року

Прем’єр-міністр України Олександр Гончарук вважає, що побороти контрабанду можна до кінця 2019 року. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

«Контрабанда – це також історія, яку ми маємо перемогти цього року. Є Макс Нефьодов. Я йому дуже довіряю і вважаю, що він дуже сильний менеджер, чесна людина. І я дуже сподіваюся на те, що вже цього року контрабанда як системне явище піде в минуле», – наголосив Гончарук на зустрічі з журналістами в Києві в п’ятницю.

Він зазначив, що для цього Україна має все необхідне – потрібно лише кілька місяців на налагодження роботи системи.

«Для цього є все – є СБУ, є Прикордонслужба з новим менеджером, є Макс Нефьодов на митниці. Йому потрібно пару місяців для того, щоб зробити систему керованою, тому що зараз це швидше «мозок без рук і ніг», – зазначив прем’єр-міністр.

Водночас він наголосив, що побудова такої великої державної машини потребує часу, але вона у будь-якому разі має почати повноцінно функціонувати, і це має бути зроблено до кінця року.

«За різними оцінками, обсяг контрабанди оцінюється в мільярди доларів», – зазначив Гончарук.

За його словами, перемога над контрабандою також дасть змогу залучити додаткові ресурси до бюджету, що допоможе уряду у виконанні завдання президента «подолати бідність».

Нагадаємо, 29 серпня новобрані нардепи зібралися на перше засідання Верховної Ради ІХ скликання і склали присягу. Прем’єр-міністром України було обрано заступника керівника Офісу президента з економічних питань Олексія Гончарука.

Фото: Дзеркало тижня