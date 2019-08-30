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Успішні українки з 26 країн світу приїдуть до Львова, аби ламати стереотипи про жінок

Ольга Денисяка

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У Львові  відбудеться Перша Міжнародна Асамблея «Українка у світі: професіоналізм, активізм, традиція». Завдання асамблеї – відкрити для українського суспільства роль і значення українки у світі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У Львові в Національному університеті «Львівська політехніка» з 1 по 4 вересня відбуватиметься Перша Міжнародна Асамблея «Українки у світі: професіоналізм, активізм, традиція». Подія покликана зламати наявні досі стереотипи і представити українку у світі сучасною, дієвою, професійною, успішною.

З усіх континентів, з 26 країн світу, з’їдуться українки, які активно працюють для нашої країни.

Спеціальною гостею події буде Рейнелл Андрейчук, перша жінка-сенаторка в Канаді від провінції Саскачеван, яка в 2003 році представила на розгляд Сенату Канади проєкт історичної резолюції про визнання Голодомору в Україні геноцидом.

Учасницями заходу будуть знакові постаті: Анна Кантер, співзасновниця Культурного центру Анни Київської в Санлісі (Франція); Марта Кебало, голова представництва СФУЖО в ООН (Канада); Мирослава Ґонґадзе, головна редакторка та очільниця Української служби «Голосу Америки» (США) та багато інших.

До учасниць Асамблеї звернуться Оксана Линів, головна диригентка Опери м. Ґраца (Австрія), а також Павло Ґрод, президент Світового Конґресу Українців.

«Попри те, що в нашій країні достатньо жіночих форумів, практично до жодного з них не було залучено українок із діаспори. Тому завдання Асамблеї – відкрити для українського суспільства роль і значення українки у світі, висвітлити її професійність, активність та потенціал для впливу на державотворчі процеси в Україні, у країнах проживання, а також на міждержавні відносини», – розповідають організатори.

 

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