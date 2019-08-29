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У Львові вивісили прапори з чорними стрічками за загиблими захисниками України

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 29 серпння, з нагоди Дня пам’яті захисників України, львів’яни вивісили державні прапори з чорними стрічками. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

 

У Львові відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. По місту вивісили державні прапори з чорними стрічками, а на фасаді Ратуші розмістили банер «Іловайськ. 2014. Вічна слава Героям».

Сьогодні у Львові відбудеться низка поминальних заходів, зокрема у храмах та біля пам’ятника Тарасу Шевченку молитимуться за загиблими Героями. Більше інформації – за посиланням.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні вперше відзначають День пам’яті загиблих захисників. Цю дату було обрано, оскільки 29 серпня 2014 року – день, коли на Сході України загинула найбільша кількість українських військових.

Довідка: Наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. За офіційними даними, навколо Іловайська і в самому місті загинули 366 українських бійців, близько 450 отримали поранення, 300 потрапили в полон, 84 досі вважаються.

Фото: ЛМР

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