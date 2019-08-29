У Львові вшановують пам'ять загиблих захисників України

Сьогодні, 29 серпня, у Львові вшановують пам’ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. З цієї нагоди у місті відбувається низка поминальних заходів та урочистостей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зранку на Личаківському кладовищі керівництво Львова та області, громадські діячі, активісти й небайдужі львів’яни запалили лампадки біля могил загиблих Героїв та вшанували їх молитвою.

Також на проспекті Свободи відкрили документальну фотовиставку, присвячену пам’яті полеглих у боях за Іловайськ. Свої роботи представили фотографи Саша Глядєлов, Макс Дондюк, Макс Левін та Маркіян Лисейко. Виставку можна відвідати до 20.00 год.

Ще одна фотовиставка стартувала у сквері «На валах». Діятиме вона сьогодні до 18.00 год.

Окрім того, о 16.00 годині на проспекті Свободи також відбудеться молитва за хто загинув, захищаючи Україну.

Нагадаємо, цьогоріч в Україні вперше відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Також 29 серпня вшановують пам’ять полеглих військових у боях за Іловайськ.

Довідка: Бойові дії поблизу міста Іловайськ Донецької області, що відбувалися у серпні 2014 року, увійшли в історію як «Іловайський котел». Саме 29 серпня 2014 року українські війська виходили з іловайського оточення так званим «зеленим коридором», зазнавши найбільших втрат за весь час війни на Донбасі.

В цілому за весь період боїв за Іловайськ, із 7 серпня по 30 вересня 2014 року, за офіційними даними, загинули 366 українських військових, ще 429 було поранено, 128 потрапили у полон і 158 зникли безвісти. Натомість уцілілі учасники подій називають ще більшу кількість загиблих.

Фото: ЛОДА