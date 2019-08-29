На Львівщині працюють іноземці з 46 країн світу, – центр зайнятості

За сім місяців цього року право офіційно працювати на теренах Львівської області надане 380 особам – жителям 46-ти країн світу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості.

Як зазначають у відомстві, «через вигідне географічне розташування та сусідство з Європейським Союзом Львівщина була і залишається однією з найбільш інвестиційно привабливих територій країни і виконує роль своєрідної «брами» для експорту та імпорту робочої сили».

«Вливання іноземного капіталу спричинило збільшення числа жителів інших держав, котрі займаються трудовою діяльністю на підприємствах області. Про це промовисто свідчать факти: якщо у 2015 році обласний центр зайнятості видав (продовжив термін дії) 273 дозволи на працю іноземних громадян, у 2016 – 401, у 2017 – 548, у 2018 – 680, то у січні-липні поточного року право офіційно трудитися на теренах області надане 380 особам – жителям 46-ти країн світу», – розповів директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк.

За словами керівника обласної служби зайнятості, найбільше цьогоріч дозволів на працевлаштування отримали громадяни Турецької Республіки, Республіки Польща, Таїланду, Азербайджанської Республіки. В основному вони трудяться на виробництві (30%), у будівельній індустрії (25%), сільському господарстві (20%), сфері обслуговування та надання послуг (10%), торгівлі (10%) та інших сферах (5%).

Загалом станом на 1 серпня на Львівщині 372 працедавці використовують працю іноземних громадян з таких країн як Польща, Турецька Республіка, Таїланд, Азербайджан, ФРН, Королівство Данія та ін. Здебільшого працівники з інших держав зайняті у сільському господарстві, торгівлі, сфері обслуговування, будівництві. Майже половина тих, хто отримав дозвіл на працю, обіймають керівні посади та відносяться до категорії «засновники та/або учасники, а також бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні».