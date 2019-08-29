Крадій-рецидивіст зі Львівщини відсидить за ґратами чотири роки

Раніше судимого 21-річного уродженця Львівщини засудили до чотирьох років позбавлення волі за скоєні повторно крадіжки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що протягом лютого-квітня цього року зловмисник вчинив декілька крадіжок у Львові. Спочатку він поцупив велосипед, який стояв у під’їзді одного з будинків на вул. Назарука.

Згодом на вул. Панча хлопець викрав у потерпілого шкіряну куртку із телефоном, грошима та цінними речами. Цього разу сума збитків склала понад 55 000 гривень.

Востаннє на крадіжці лиходія спіймали в магазині на вул. Б. Хмельницького. Звідси він поцупив три пачки кави.

За цими фактами було відкрито кримінальне провадження ч.2 ст.185 (крадіжка) та ч.2 ст.186 (грабіж) КК України.

Нещодавно Шевченківський районний суд м. Львова визнав 21-річного чоловіка винниим і призначив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.