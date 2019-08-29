ОСТАННІ НОВИНИ

Крадій-рецидивіст зі Львівщини відсидить за ґратами чотири роки

Наталя Дуляба

|

Раніше судимого 21-річного уродженця Львівщини засудили до чотирьох років позбавлення волі за скоєні повторно крадіжки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що протягом лютого-квітня цього року зловмисник вчинив декілька крадіжок у Львові. Спочатку він поцупив велосипед, який стояв у під’їзді одного з будинків на вул. Назарука.

Згодом на вул. Панча хлопець викрав у потерпілого шкіряну куртку із телефоном, грошима та цінними речами. Цього разу сума збитків склала понад 55 000 гривень.

Востаннє на крадіжці лиходія спіймали в магазині на вул. Б. Хмельницького. Звідси він поцупив три пачки кави.

За цими фактами було відкрито кримінальне провадження ч.2 ст.185 (крадіжка) та ч.2 ст.186 (грабіж) КК України.

Нещодавно Шевченківський районний суд м. Львова визнав 21-річного чоловіка винниим і призначив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...