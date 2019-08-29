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Чотирьох ворогів знищено. Українські військові розгромили групу диверсантів на Світлодарській дузі

Соломія Головіна

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У ніч на 29 серпня бійці полку «Азов» завдали ворогу серйозного удару в районі на Світлодарській дузі. Про це Львівському порталу повідомили у  пресцентрі ООС.

 

Як зазначається, під час зміни особового складу противника на посту бійцями «Азову» була помічена група найманців, яка рухалася сірою зоною та намагалася проникнути на наші позиції, тим самим порушуючи Мінські домовленості.

Ворожу ДРГ було виявлено групою розвідки полку «Азов», яка несла чергування на спостережному посту.

«У результаті короткочасного бою четверо ворогів було знищено, одного – поранено та взято у полон разом із наявною у нього зброєю та іншими речами. Бойовику було надано першу медичну та спеціалізовану допомогу», – мовиться у повідомленні пресцентру ООС.

Як зазначається, він розповів, що група вийшла у сіру зону з метою диверсійних дій, щоб зірвати перемир’я та звинуватити у цьому українську сторону.

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